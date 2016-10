Niederlande 1 20:30 bis 21:30 Sonstiges Witse Paso Dramatico B 2011 Merken Hector, een getalenteerd tangodanser en de eigenaar van een dansschool, wordt vermoord op de ochtend van zijn verjaardag. Op zijn gsm staat een geheimzinnige boodschap. Verschillende van zijn collega's en leerlingen van de dansschool blijken een motief te hebben om hem te vermoorden. Niet in het minst omdat ze, al dan niet in het geheim, verliefd op hem waren. Cherchez la femme dus. Of is er meer aan de hand? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hubert Damen (Commissaris Witse) Viv Van Dingenen (Tine Smets) Daan Hugaert (Romain Van Deun) Marc Stroobants (Rudy Dams) Dirk Tuypens (Hoofdcommissaris Peter Wijtinckx) Günther Samson (Stef Cooreman) Tom De Vocht (Hector Segovia) Originaltitel: Witse Regie: Luc Coghe Drehbuch: Rita Bossaer