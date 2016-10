Niederlande 1 19:00 bis 20:00 Sonstiges De Wereld Draait Door NL 2016 HDTV Merken Speciale uitzending over 65 jaar Nederlandse televisie. Enige gast is de vrouw die aanstaande zondag precies 65 jaar geleden voor het eerst op de nationale tv te zien was: Mies Bouwman. In oktober 1951 was er voor het eerst een Nederlandse tv-uitzending. Sinds die tijd is de naam Mies onlosmakelijk verbonden met onze nationale televisiegeschiedenis. Met programma's als "Eén van de acht" 'Mies en Scene' en "Open het Dorp" is Mies Bouwman de belangrijkste pionier van de vaderlandse televisie. Samen met Mies blikken Matthijs en Marc-Marie terug op 65 jaar televisie in Nederland. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Matthijs van Nieuwkerk Originaltitel: De wereld draait door