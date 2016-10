Niederlande 2 21:10 bis 22:00 Sonstiges College Tour Geert Mak NL 2016 HDTV Merken Het nieuwste boek van Geert Mak voert momenteel de boeken bestseller top 60 aan. 'De levens van Jan Six', het verhaal van een Amsterdamse patriciërsfamilie door vier eeuwen heen, volgt op een reeks bestsellers over de geschiedenissen van Nederland, Europa en zijn geliefde Amerika. Mak wil als schrijver de geschiedenis verbinden aan de leefwereld van nu. Zo volgde hij voor "Reizen zonder John" de historische voetsporen van de Amerikaanse schrijver John Steinbeck dwars door de Verenigde Staten. Zijn reisboek door de twintigste eeuw, 'In Europa', werd over heel Europa vertaald. Hij kreeg de Gouden Ganzenveer en de Leipziger Buchpreis. Als journalist werd hij tweemaal uitgeroepen tot 'Historicus van het Jaar'. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Twan Huys Originaltitel: College Tour