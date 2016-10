Niederlande 2 16:55 bis 17:50 Sonstiges De Nieuwe Maan NL 2016 HDTV Merken Met: Turkse spanningen. * Op initiatief van SP-Kamerlid Sadet Karabulut was afgelopen maandag de hoorzitting met Turkse organisaties en Tweede Kamerleden over de spanningen die heersen in de Turkse gemeenschap. Volgens CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch ligt de verantwoordelijkheid voor integratie van allochtone jongeren bij de ouders. Zij moeten hun kinderen laten hechten aan Nederland. Beiden zijn van mening dat de banden die allochtonen hebben met het land van herkomst een kleinere rol moeten gaan spelen. We praten met ze over de boodschap die zij verkondingen. * Brieven in Urdu. Een tweeling die uit elkaar gerukt wordt. Omdat de een migreert naar Amerika. En de ander achterblijft in een dorp in Pakistan. Dat is een van de verhalen in Naema Tahir's nieuwste roman 'Brieven in Urdu'. Verhalen over hoe migratie levens overhoop gooit. * DonorDialoog. Vorig jaar stierven 134 Nederland door een gebrek aan donororganen, waar al jaren een tekort aan is. Uit CBS-cijfers blijkt dat maar weinig Marokkanen en Turken hun organen na hun dood af willen staan. Minder dan 1% van de Nederlandse Marokkanen is geregistreerd donor. Nederlandse Turken doen het amper beter met 1,6%. Om niet-westerse allochtonen zich te laten registreren in het donorregister is in Rotterdam de pilot "DonorDialoog" gestart. * Anne Bos en Souad Achour komen vanuit DonorDialoog vertellen over donorregistratie, organen doneren en eigen ervaringen. * Columniste Heidi Dorudi. Heidi Dorudi is filosoof, intersectioneel feministe, schrijft o.a. voor Vileine en is projectmanager in de zorg. Op haar eigen website publiceert zij over bijvoorbeeld feminisme en diversiteit: www.dorudi.nl. Deze week is ze voor het eerst columniste bij De Nieuwe Maan, waar ze vertelt over het verschil tussen identiteit en identificatie. In Google-Kalender eintragen Moderation: Nadia Moussaid Originaltitel: De Nieuwe Maan