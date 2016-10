Animal Planet 17:10 bis 17:55 Dokumentation Die Baumhaus-Profis Eine Oktave höher USA 2014 Merken Im Einzugsgebiet von Seattle möchte eine äußerst musikalische Familie ihr bereits renommiertes Tonstudio erweitern, und zwar hoch in der Luft zwischen Zedernbäumen. So entwirft Pete eine hoch technisierte Oase, in der mit Blick in die wilde Natur und über einen Bach hinweg künftig neue Meisterwerke produziert werden können. Nach getaner Arbeit klopft zur Einweihung des Baumhauses eine gigantische, stimmgewaltige Überraschung an: Grammy-Gewinner CeeLo Green möchte in den frisch gefertigten Räumlichkeiten seinen neuen Song aufnehmen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Treehouse Masters