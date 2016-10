Disney XD 15:10 bis 15:30 Trickserie Pokémon DP Galactic Battles Der Schatz gehört mir! J 2009 Stereo 16:9 Merken Es ist ein schöner Sonniger Tag in der Pokemon Welt und Ash trainiert mit Lucia für seinen letzten Orden in Sonnewik. Ash kämpft mit Panpyro gegen Lucias Plinfa, Panpyro setzt Schaufler ein, doch als es sich eingraben will schlägt es mit der Hand auf etwas hartes im Boden und tut sich weh. Unsere Helden wissen nicht was mit Panpyro ist und sind verwirrt. Rocko geht daraufhin zu dem Loch wo Panpyro angefangen hat zu graben und findet eine Schmuckschatulle, über welche sich Ash freut. Doch leider lässt sich die Schmuckschatulle nicht öffnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pokémon: Diamond and Pearl Regie: Norihiko Sudo Drehbuch: Satoshi Tajiri