AXN 01:00 bis 02:30 Actionfilm XIII - Die Verschwörung Toutes Les Larmes De L'enfer F, CDN 2008 16:9 Merken Ein junger Elitesoldat, der sich an nichts mehr erinnern kann, findet sich im Mittelpunkt einer komplexen Geheimdienstverschwörung wieder. Polit-Krimi Miniserie mit Val Kilmer und Stephen Dorff. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Dorff (Ross Tanner) Val Kilmer (La Mangouste) Caterina Murino (Sam) Greg Bryk (Colonel Amos) Stephen McHattie (General Carrington) Lucinda Davis (Jones) Jonathan Higgins (Calvin Wax) Originaltitel: XIII: The Conspiracy Regie: Duane Clark Drehbuch: Philippe Lyon, David Wolkove Kamera: David Greene Musik: Nicolas Errèra Altersempfehlung: ab 16