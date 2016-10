AXN 21:50 bis 23:30 Thriller Ohne Limit USA 2011 20 40 60 80 100 Merken Eddie Morra ist am Boden. Aufgrund chronischer Lustlosigkeit und Schreibblockade bleiben Erfolge als Autor so illusionär wie die als Mann, denn nach der Hoffnung hat ihn auch seine geduldige Freundin Lindy verlassen. Als ihm der Zufall jedoch die geheim entwickelte Designerdroge NZT in die Hände spielt, steigt der Loser kometenhaft zum Winner auf. Grenzen scheint es für Eddies Genialität nun nicht mehr zu geben - bis auf jene, die ihm die Nebenwirkungen der Droge und andere, sehr gefährliche Konsumenten setzen...Spannender Thriller über einen von "Hangover"-Star Bradley Cooper gespielten, erfolglosen Autor, der durch eine neue Designerdroge zum genialen Aufsteiger mit vielen Bewunderern, aber auch gefährlichen Gegnern wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bradley Cooper (Eddie Morra) Robert De Niro (Carl Van Loon) Abbie Cornish (Lindy) Andrew Howard (Gennady) Anna Friel (Melissa) Johnny Whitworth (Vernon) Robert John Burke (Pierce) Originaltitel: Limitless Regie: Neil Burger Drehbuch: Leslie Dixon Kamera: Jo Willems Musik: Paul Leonard-Morgan Altersempfehlung: ab 16