AXN 18:30 bis 19:30 Krimiserie Hustle The Delivery GB 2011 16:9 Als sich die Meistergauner in ihrer Lieblingskneipe ein wenig selbst feiern, wird ihnen ein großes Paket mit ungewöhnlichem Inhalt geliefert. "Cool Hand"-Cooper, der wohl beste Safeknacker des Landes, ist aus dem Gefängnis ausgebrochen... Schauspieler: Adrian Lester (Mickey Stone) Robert Glenister (Ash Morgan) Matt Di Angelo (Sean Kennedy) Kelly Adams (Emma Kennedy) Robert Vaughn (Albert Stroller) Rob Jarvis (Eddie) Hannah Gordon (Susan) Originaltitel: Hustle Regie: Colin Teague Drehbuch: Tony Jordan, Tony Jordan Kamera: Fabian Wagner Musik: Beatguru Altersempfehlung: ab 16