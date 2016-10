AXN 08:30 bis 09:25 Krimiserie Hustle The Fall of Railton FC GB 2011 16:9 Merken Ash ist außer sich, als er herausfindet, dass sein heißgeliebter Fußballverein vor der Pleite steht. Schuld an dem Dilemma ist ein korrupter Fußballagent, der sich lediglich bereichern wollte. Für Ash ist es eine Herzensangelegenheit auf seine Weise Rache zu nehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adrian Lester (Mickey Stone) Robert Glenister (Ash Morgan) Matt Di Angelo (Sean Kennedy) Kelly Adams (Emma Kennedy) Robert Vaughn (Albert Stroller) Rob Jarvis (Eddie) David Harewood (Don Coleman) Originaltitel: Hustle Regie: Colin Teague Drehbuch: Tony Jordan, Chris Lang Kamera: Fabian Wagner Altersempfehlung: ab 16

