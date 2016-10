AXN 06:50 bis 07:40 Actionserie Sea Patrol Helden AUS 2011 16:9 Merken Die Crew der Hammersley entert ein Fischerboot, es wird vermutet, dass Menschenschmuggler am Werk sind. An Bord wird schnell klar, dass die Crew radioaktiv verstrahlt ist. Die Besatzung erzählt, dass sich zwei Männer mit Koffern abgesetzt haben. Recherchen der Navcom ergeben, dass sich in den Koffern Cäsiumstangen befunden haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian Stenlake (Mike "CO" Flynn) Lisa McCune (Kate "XO" McGregor) John Batchelor (Andy "Charge" Thorpe) Conrad Coleby (Dylan "Dutchy" Mulholland) Matthew Holmes (Chris "Swain" Blake) Kristian Schmid (Robert J Dixon) Dominic Deutscher (Ryan White) Originaltitel: Sea Patrol Regie: Steve Mann Drehbuch: Marcia Gardner Musik: Anthony Ammar, Adam Gock, Chad Gock, Les Gock, Edward Said, Dinesh Wicks Altersempfehlung: ab 12

