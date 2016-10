TNT Comedy 22:10 bis 22:35 Comedyserie Two and a Half Men Die See ist eine harte Mutter USA 2006 16:9 Merken Während einer Nahtod-Erfahrung erscheint Charlie sein Vater, der ihn bittet, sich um seine Mutter zu kümmern. Charlie fühlt sich jedoch angesichts der schwierigen Beziehung zu ihr völlig überfordert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith) Conchata Ferrell (Berta) Holland Taylor (Evelyn Harper) Brian Patrick Wade (Sam) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Gary Halvorson Drehbuch: Lee Aronsohn, Chuck Lorre Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6