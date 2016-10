TNT Comedy 21:05 bis 21:30 Comedyserie King of Queens Folge: 93 The King of Sandwich USA 2002 16:9 Merken Dougs Onkel Stu ist restlos begeistert von Dougs Sandwichkreationen und bestärkt seinen Neffen darin, seinen eigenen Sandwichladen zu eröffnen. Carrie gerät angesichts dieser Pläne in leichte Panik. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Gavin MacLeod (Onkel Stu) Tyler Hendrickson (Doug Heffernan, jung) Ossie Mair (Raji) Mark Withers (Mark Withers) Originaltitel: The King of Queens Regie: James Widdoes Drehbuch: Chris Downey, David Bickel