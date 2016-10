TNT Comedy 20:15 bis 20:40 Comedyserie 2 Broke Girls Die große Eröffnung USA 2012 16:9 Merken Endlich: Die Eröffnung des Cupcake-Ladens steht bevor. Max und Caroline schmeißen eine große Party, für die sogar einen Türsteher organisiert wurde. Auf der Gästeliste stehen auch Max' Ex-Freund, in den sie unglücklich verliebt war. Er ist mit seiner Frau eingeladen, erscheint jedoch ohne Begleitung ... Als am Tag nach der rauschenden Fete das Geschäft leer bleibt, geraten die Damen in Panik. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Nick Zano (Johnny) Noah Mills (Robbie) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Lonny Price Drehbuch: Michael Patrick King Kamera: Christian La Fountaine Altersempfehlung: ab 12