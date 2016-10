TNT Comedy 12:45 bis 13:10 Comedyserie Hot in Cleveland Brennende Trauer USA 2013 16:9 Merken Während sich Mamie und Elka Witze für Craig ausdenken, der im Seniorenzentrum 100 Jahre alt wird, will Melanie mit Harry Schluss machen. Als sie ihn aufsucht, findet sie ihn allerdings tot im Bett vor. Durch ein Missverständnis glaubt Harrys Familie, Harry habe Melanie einen Antrag gemacht, den sie angenommen habe. Nun wird sie herzlich in die Familie aufgenommen und soll den Nachruf halten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Georgia Engel (Mamie) Chris Williams (Dr. Greenly) Yeardley Smith (Margaret) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Suzanne Martin, Lisa Slopey Musik: Emerson Swinford, Ron Wasserman