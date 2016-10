History 20:15 bis 21:05 Dokusoap American Pickers - Die Trödelsammler Klassiker USA 2013 Stereo 16:9 Merken Mike und Frank suchen in Springfield, Massachusetts, nach verborgenen Schätzen. Ein Sammler soll hier sein geliebtes Bike in seinem Hinterhof vergraben haben. Mit Schaufeln bewaffnet wollen sie herausfinden, ob diese Geschichte wahr ist. Dann besuchen die Jungs eine kleine Brauerei, in der es nicht nur reichlich Bier gibt, sondern auch jede Menge Motorräder. Die Brüder Jay und John haben dort eine atemberaubende Menge klassischer Motorräder angesammelt. Da sie eine Geschäftserweiterung planen, ist die Sammlung zu verkaufen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Danielle Colby-Cushman (Herself) Frank Fritz (Himself) Mike Wolfe (Himself) Originaltitel: American Pickers Regie: Elias Orelup Musik: Frank Meyer Altersempfehlung: ab 12