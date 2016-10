History 18:55 bis 19:45 Dokumentation Auf den Spuren der Aliens Verschlüsselte Hinweise USA 2014 Stereo 16:9 Merken Die Prä-Astronautik beschäftigt sich mit der Frage, ob Aliens in der Vergangenheit die Erde besucht haben. Überall auf der Welt scheint es Beweise dafür zu geben, dass die Menschen nicht alleine im Universum sind. Vielleicht wurden die Zeichen zu einem bestimmten Zweck zurückgelassen, um den Menschen Hinweise zu geben, die sie entschlüsseln sollen. Giorgio untersucht verschiedene ungelöste Rätsel und entdeckt, dass einige Fundorte mit Berichten außerirdischer Wesen in Verbindung stehen könnten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Giorgio Tsoukalos (Himself - Host) Originaltitel: In Search of Aliens Drehbuch: Kaylan Eggert Altersempfehlung: ab 12