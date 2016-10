History 10:55 bis 11:45 Dokumentation Auf den Spuren der Aliens Gründungsmythos der USA USA 2014 Stereo 16:9 Merken Das Stadtbild von Washington D.C. wurde offenbar von der Antike inspiriert. Doch es könnte sein, dass auch außerirdische Einflüsse in der Hauptstadt der USA verewigt sind. Der Prä-Astronautiker Giorgio A. Tsoukalos fährt nach Washington D.C. und Philadelphia, um die Ursprünge der amerikanischen Demokratie zu untersuchen. Er will herausfinden, ob es einen Zusammenhang zwischen Außerirdischen und den Überzeugungen der Gründungsväter gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Giorgio Tsoukalos (Himself - Host) Originaltitel: In Search of Aliens Altersempfehlung: ab 12

