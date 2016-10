History 08:30 bis 09:20 Dokusoap American Pickers - Die Trödelsammler Glücksspiel in Georgia USA 2015 Stereo 16:9 Merken Mike und Frank versuchen gegen einen Glücksspieler in Georgia zu gewinnen, der jeden Preis durch ein Spielchen festlegen will. Danielle und Robbie stolpern über etwas, das sich als Millionen-Dollar-Fund erweisen könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: American Pickers Altersempfehlung: ab 12

