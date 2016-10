TNT-Serie 17:10 bis 18:00 Mysteryserie Pretty Little Liars Folge: 56 Wahrheit oder Pflicht USA 2012 16:9 Merken Spencer und Aria wollten nur kurz auf der Party von Noel und Eric Kahn vorbeischauen und versuchen, Spencers Collegekarriere zu retten. Auf der Feier erhalten die beiden aber überraschend die Möglichkeit, Antworten auf einige ihrer Fragen zu bekommen - im Austausch gegen andere Informationen. Werden die beiden auf den Deal eingehen? Hanna erhält eine weitere Nachricht von "A" über Caleb. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Wendey Stanzler Drehbuch: Lijah J. Barasz Kamera: Buzz Feitshans IV Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12