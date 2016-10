TNT-Serie 10:50 bis 11:40 Serien McLeods Töchter Feuer und Flamme AUS 2007 16:9 Merken Kate findet immer mehr Gefallen an Mitch, einem alten Freund von Riley, obwohl er wegen Fahnenflucht und Waffenhandel gesucht wird. Als ein benachbarter Hof plötzlich abbrennt, fällt der Verdacht jedoch schnell auf Mitch, da man seinen Militärorden am Tatort findet. Stevie hat indes ein ehrliches Gespräch mit Grace, die ihr gesteht, dass sie unter starken Verlust- und Bindungsängsten leidet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aaron Jeffery (Alex Ryan) Simmone Mackinnon (Stevie Hall) Michala Banas (Kate Manfredi) Gillian Alexy (Tayler Geddes) Dustin Clare (Riley) Abi Tucker (Grace Kingston McLeod) Matt Passmore (Marcus Turner) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Nicholas Bufalo Drehbuch: Anthony Ellis, Posie Graeme-Evans, Caroline Stanton Kamera: Henry Pierce Musik: Alastair Ford Altersempfehlung: ab 12

