TNT-Serie 06:55 bis 07:40 Serien Scandal Operation Remington USA 2013 16:9 Merken Das Team nimmt die demokratische Kongressabgeordnete Josephine Marcus genauer unter die Lupe, während sich Olivia und Mellie bei einem Dinner im Weißen Haus unabsichtlich in die Arme laufen. Jake und Huck kommen derweil der Wahrheit über Operation Remington näher, was schreckliche Konsequenzen haben könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kerry Washington (Olivia Pope) Columbus Short (Harrison Wright) Scott Foley (Jake Ballard) Darby Stanchfield (Abby Whelan) Katie Lowes (Quinn Perkins) Guillermo Diaz (Huck) Jeff Perry (Cyrus Beene) Originaltitel: Scandal Regie: Randall Zisk Drehbuch: Shonda Rhimes, Jenna Bans Musik: Chad Fischer

