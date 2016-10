ARTE 00:30 bis 01:30 Musik Berlin Live: The Kills D 2016 2016-10-24 05:15 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Fünf Jahre hat es gedauert bis The Kills ihr neues Studioalbum "Ash & Ice" veröffentlichten konnten. Nachdem das Duo bereits 2011 anfing an der Platte zu arbeiten, zog sich Jamie Hince eine schwere Handverletzung zu, die es ihm unmöglich machte, seinen Mittelfinger zu benutzen. Nach sechs Operationen musste er sich das Gitarre spielen neu beibringen. Ein Umstand, den man dem neuen Album allerdings nicht anhört. Gekonnt wie immer musizieren Hince und seine musikalische Seelenverwandte Alison Mosshart auf "Ash & Ice", und zwar so emotional und aufrichtig wie noch nie. Nach vier Alben und über 15 gemeinsamen Jahren war es sicherlich auch Zeit für einen Neuanfang. Und der hat sich gelohnt: Die Rockminimalisten zeigen sich in ihrer Bestform. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Berlin Live Regie: Rossacher, Hannes, Stefan Mathieu