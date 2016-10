ARTE 22:40 bis 23:25 Magazin Tracks The Lovers and the Despot / Girl Band / Queen Bee / Chucho Valdés / Drift Trike / Imbue D, F 2015 2016-10-19 01:50 Stereo 16:9 HDTV Merken (1): The Lovers and the Despot Der frühere koreanische Staatschef Kim Jong-il ist vor allem als größenwahnsinniger Diktator bekannt. Die wenigsten wissen, dass er auch als Filmproduzent tätig war! Die Dokumentation der Briten Ross Adam und Robert Cannan erzählt die Geschichte des Regisseurs Shin Sang-ok und seiner Frau, der Schauspielerin Choi Eun-hee, die von nordkoreanischen Agenten entführt wurden, weil sie für das Regime in Pjöngjang Filme drehen sollten. "Tracks" sprach auf dem Sundance Festival mit den beiden britischen Filmemachern. (2): Girl Band Das Dubliner Quartett Girl Band ist die erste rein männliche "Mädchenband" in der Geschichte Irlands! Die 2011 gegründete Noise-Rock-Gruppe, die bei dem renommierten Label Rough Trade unter Vertrag steht, ist bei der jüngsten Ausgabe des Pariser Festivals We Love Green dabei. (3): Queen Bee Als Mischlingskind, das bei der Geburt vom Vater verlassen wurde, und Transgender war dem Japaner Avu der Erfolg nicht gerade vorgezeichnet. Heute feiern zahlreiche Fans den "Fashion Punk Rock" der "Bienenkönigin" auf Stöckelschuhen. (4): Chucho Valdés Er erfand die kubanische Musik von Grund auf neu. Nachdem im Zuge der Revolution Jazz als Yankee-Musik verboten wurde, verband Chucho traditionell kubanische Musik mit afrikanischen Einflüssen und moderner Musik. Mit seiner Band Irakere bringt er seit 40 Jahren die Kubaner zum Tanzen und gilt zudem als Begründer der "Timba", des wohl beliebtesten Musikstils der Insel. (5): Drift Trike Das Drift Trike ist eine umweltschonende DIY-Alternative zum herkömmlichen Drifting wie in "The Fast and the Furious" und eine Art Super Mario Kart In Real Life. Das robuste Dreirad hat zwar keinen Motor, dafür aber Pedale und mit PVC-Rohrteilen ummantelte Hinterräder, die dafür sorgen, dass man auf steilen Abhängen ordentlich ins Schleudern gerät. (6): Imbue Der britische Street-Artist Imbue hat Besseres zu tun, als Hauswände vollzutaggen. Auf bissig-provokante Art verfälscht der "neue Banksy" Werbeanzeigen oder Anwerbungsplakate des Militärs und schaffte es sogar, seine Kunst in die Tate Gallery zu schmuggeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tracks Regie: Realisateurs Differents