Spiegel TV Wissen 03:00 bis 03:55 Dokumentation Gefährliches Pflaster Andalusien F 2014 Merken Der Süden Spaniens ist berühmt für seine vielen Sonnentage und für seine schönen Strände. Doch die Region hat auch ein anderes Gesicht. Die spanische Guardia Civil führt in Andalusien einen aufreibenden und gefährlichen Kampf gegen den Drogenschmuggel. Die Dokumentation begleitet die Polizisten bei Kontrollen an der spanischen Grenze... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Villes Violentes