Spiegel TV Wissen 22:00 bis 22:55 Dokumentation Mafia-Bräute Anna Carrino I, D 2016 Merken Anna Carrino hat 30 Jahre lang mit Francesco Bidognetti zusammengelebt - einem der mächtigsten Mafiabosse der Welt. Sie hat in dem Mafiaclan eine aktive Rolle gespielt. Als Mafia-Queen hatte sie alles, was sie wollte, und mehr. Bis sie eines Tages erkannte, dass ihr eines fehlte: Liebe. Anna Carrino hatte sich in einen anderen Mann verliebt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Mafia Queens Altersempfehlung: ab 12