Spiegel TV Wissen 06:35 bis 07:20 Dokumentation Oregon - Amerikas raue Pazifikküste D 2013 Merken "Life is a beach", das ganze Leben ist ein Strand - so sagt man an der amerikanischen Pazifikküste von Oregon. Rund 380 Kilometer Ufer bieten reichlich Platz für Strandleben unterschiedlichster Art: Für die Suche nach Treibholz, um daraus Möbel zu fertigen; für Drachenbauer, die hier die größten Drachen der Welt steigen lassen; für Seelöwen, die den Anglern die Lachse vom Haken schnappen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Oregon - Amerikas raue Pazifikküste

