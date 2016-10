"Paris, je t'aime" stellt in 18 Episoden die Liebe in den Vordergrund. So muss eine Mutter ihr Kind schweren Herzens abgeben, um sich um das Baby einer reichen Familie zu kümmern, während ein Mann sich erneut in seine kranke Frau verliebt. Alle Geschichten werden von je unterschiedlichen namhaften Regisseuren inszeniert und spielen in den verschiedenen Arrondissements der französischen Hauptstadt Paris. In Google-Kalender eintragen