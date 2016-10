Privatdetektiv Daryl Zero gilt als Meister seines Fachs, doch der exzentrische Eigenbrötler möchte mit seiner Kundschaft möglichst wenig zu tun haben. Zum Glück hat er einen Assistenten, der sich um die geschäftlichen Aspekte der Detektei kümmert. Als ein schwerreicher Unternehmer erpresst wird, soll der Meisterdetektiv den Erpresser aufspüren und verliebt sich dabei just in die Hauptverdächtige. In Google-Kalender eintragen