Alan Parrish wurde als kleiner Junge in die gefährliche Welt von Jumanji entführt. 26 Jahre später können Sarah, Judy und Peter Alan befreien. Doch das ist erst der Anfang, denn Jumanji geht weiter: die vier müssen sich gegen wilde Horden von gefährlichen Tieren, fleischfressenden Schlingpflanzen, Monsunregen und Erdbeben wehren. Nur so können sie die Kräfte von Jumanji bezwingen.