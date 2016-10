National Geographic 01:05 bis 01:55 Dokumentation UFO-Jäger Landezone Roswell USA 2011 2016-10-27 15:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Stürzte 1947 ein UFO in der Nähe von Roswell, New Mexico, ab? Oder doch nur der berühmte Wetterballon, wie Militärs und Behörden seit Jahren beteuern? Bis heute werden regelmäßig seltsame Flugobjekte über der Wüste gesichtet - was allerdings auch damit zu tun haben könnte, dass die Air Force hier neue, noch streng geheime Flugzeugtypen testet. Doch ein kürzlich aufgetauchtes Video soll jetzt den Beweis dafür liefern, dass wirklich Außerirdische im Spiel sind: Denn angeblich zeigt der Film die Bruchlandung eines unbekannten Flugobjekts, die sich vor nicht allzu langer Zeit in der Nähe von Roswell abgespielt haben soll. Die UFO-Jäger Ryder, Ben und James beschließen, dieser Sensationsmeldung auf den Grund zu gehen und die Wahrheit über den vermeintlichen Crash ans Licht zu bringen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Chasing UFOs