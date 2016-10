National Geographic 12:20 bis 13:10 Dokumentation Die Titanic - Rekonstruktion einer Legende Elektrizität GB 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken 1912 war Elektrizität für die meisten Menschen ein Luxusgut: In den Straßen und Häusern sorgten noch überwiegend Gaslampen für die Beleuchtung, während zum Heizen und Kochen Kohleherde Verwendung fanden. Anders auf der Titanic: Auch hier diente Kohle als Energielieferant - doch wurde sie genutzt, um die vier 400-Kilowatt-Generatoren zu betreiben, die das gesamte Schiff mit Elektrizität versorgten. Auf eine Gesamtlänge von über 320 Kilometern summierten sich die zahllosen Kabel, die selbst die entlegensten Winkel des Ozeanriesen mit dem Stromnetz verbanden. Um die damals verwendete Technik auf Herz und Nieren zu prüfen, haben die vier Konstrukteure Dave Wilkes, Brendan Walker, Yewande Akinola und Luke Perry sich etwas Besonderes einfallen lassen: Sie planen, ein luxuriöses First-Class-Dinner nachzustellen, wie es auch auf der Jungfernfahrt der Titanic serviert wurde. Geheizt wird der Speisesaal mit einem originalgetreu nachgebauten Elektroofen des Luxusliners. Anschließend macht sich das Team daran, eine der - aus heutiger Sicht - merkwürdigsten Gerätschaften der Titanic zu rekonstruieren: das elektrische Pferd, das in der schiffseigenen Turnhalle zur Körperertüchtigung diente. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rebuilding Titanic