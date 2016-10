Bibel TV 03:15 bis 04:45 Familienfilm Janette Oke: Liebe wagt neue Wege USA 2007 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die adoptierte Belinda ist zur Frau herangewachsen und hegt den Wunsch, Ärztin zu werden. Sie drängt sich dem örtlichen Doktor auf, der davon aber nichts hören will, weil der Platz einer Frau nun mal am Herd und bei den Kindern sei. Auch Belindas Verehrer, der Großstadtanwalt Drew, ist von ihren Absichten nur mäßig begeistert. Doch so leicht gibt Belinda nicht auf, zumal sie ihre Begabung bei der Pflege der reichen Mrs. Stafford-Smith unter Beweis stellen kann. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Erin Cottrell (Missie LaHaye) Scout Taylor-Compton (Belinda Tyler) Dale Midkiff (Clark Davis) Robert Pine (Dr. Micah Jackson) Victor Browne (Sheriff Zach Tyler) Samantha Smith (Marty Davis) Patrick Levis (Drew Simpson) Originaltitel: Love's Unfolding Dream Regie: Harvey Frost Drehbuch: Michael Landon jr., Cindy Kelley, Janette Oke Musik: Stephen Graziano