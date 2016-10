FOX 21:00 bis 22:30 Krimi Sebastian Bergman - Spuren des Todes Tod in der Silbermine S 2013 Nach Ideen von Michael Hjorth, Hans Rosenfeldt Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im Schacht einer Silbermine werden drei junge Frauen tot aufgefunden. Sebastians Therapeutin kannte eines der Mädchen und bittet ihn um Hilfe. Die zuständige Polizei vermutet einen kollektiven Selbstmord. Ein Besuch in der Mine reicht Sebastian aber, um nachweisen zu können, dass die Mädchen eindeutig einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein müssen. Gemeinsam mit Kollegin Vanja macht er sich auf die Suche nach dem Täter. Die Recherchen führen die beiden zu einer Telefonhotline für Menschen in psychologischer Bedrängnis - bis Sebastian überraschend seinem Alter Ego begegnet... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rolf Lassgård (Sebastian Bergman) Moa Silén (Vanja Lithner) Tomas Laustiola (Torkel Höglund) Christopher Wagelin (Billy Rosén) Gunnel Fred (Ursula Andersson) Jessica Zandén (Therapeutin) Jacob Nordenson (Håkan Riddarstolpe) Originaltitel: Den fördömde Regie: Jörgen Bergmark Drehbuch: Hans Rosenfeldt, Michael Hjorth Kamera: Erik Molberg Hansen Musik: Jon Ekstrand, Philippe Boix-Vives