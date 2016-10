FOX 10:35 bis 11:25 Krimiserie Navy CIS: L.A. Die Herzdame USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein Marine ist bei einer Explosion in Los Angeles getötet worden. Schnell wird klar, dass in der gesamten Stadt weitere Sprengsätze versteckt sind. Sam Hanna begibt sich auf eine Undercover-Mission, um die Täter in eine Falle zu locken. Hunter bringt die bewährte Teamaufteilung ins Wanken: Callen bekommt Kensi als neue Partnerin zugeteilt, während Sam künftig mit Deeks zusammenarbeiten soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Peter Cambor (Nate "Doc" Getz) Barrett Foa (Eric Beale) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Terrence O'Hara Drehbuch: Shane Brennan, Dave Kalstein

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:11

Seit 195 Min. Markus Lanz

Talkshow

3sat 10:15 bis 11:30

Seit 57 Min. Notruf Hafenkante

Krimiserie

ZDF 10:30 bis 11:15

Seit 42 Min. Castle

Krimiserie

kabel eins 10:35 bis 11:25

Seit 37 Min.