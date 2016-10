National Geographic People 21:00 bis 21:45 Dokumentation In schräger Gesellschaft Frauenrechte und Wikingerdörfer USA 2013 2016-10-14 01:35 Stereo 16:9 HDTV Merken In dieser Episode wirft Darren McMullen einen Blick hinter die Kulissen der geheimen, radikalen feministischen Organisation "Femen". Er erfährt, welches Training die angehenden Femen-Kriegerinnen absolvieren müssen und trifft auf die Anführerin Inna Shevchenko. McMullen fährt auch nach Schweden, wo er im Museumsdorf Foteviken hautnah das Leben eines Wikingers miterlebt. Der Dorfvorsteher prüft ihn auf Herz und Nieren - mit durchwachsenem Ergebnis. Und in London nimmt McMullen an einem Schachbox-Turnier teil, einer Sportart, die die Brutalität des Boxens und das Taktierens des Schachs vereint. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Outsiders With Darren McMullen