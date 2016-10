National Geographic People 20:15 bis 21:00 Dokumentation In schräger Gesellschaft Fesselspiele und Ringkämpfe USA 2013 2016-10-14 00:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Dieses Mal trifft Darren McMullen auf ein Paar in London, das versucht, mit monatlichen Auftritten das sogenannte Japan-Bondage zu etablieren. Die Frage ist, wird McMullen sich fesseln lassen oder wird er derjenige sein, der andere fesselt? Danach geht es weiter nach Lidköping, einer kleinen Stadt in Schweden, wo er Frauen und Männer trifft, die von Amerikana und Oldtimern aus den 1950ern angetan sind. Und in der Türkei muss er seine Männlichkeit beim Nationalsport Öl-Ringkampf unter Beweis stellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Outsiders With Darren McMullen