National Geographic People 16:45 bis 17:35 Dokumentation Last Man Standing Kanurennen in Papua Neuguinea GB 2008 2016-10-17 09:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Der letzte Wettkampf ist gleichzeitig der härteste: Die Männer müssen auf dem offenen Meer überleben. Mit dem Schiff reisen sie zu zwei kleinen Inseln des Bismarck-Archipels. Die dortigen Ureinwohner lehren sie das Steuern von Auslegerkanus, damit die Männer gewappnet sind für das anstehende Zweitagesrennen über 40 Kilometer. Es gilt Riffs zu überwinden, Riesenwellen zu trotzen, durch Haigewässer zu fahren und auf Inseln neben Krokodilen zu nächtigen. Wer wird diese Strapazen überstehen und zum Last Man Standing gekürt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Last Man Standing