National Geographic People 12:55 bis 13:40 Dokumentation In schräger Gesellschaft My Little Pony und der Tod USA 2013 Stereo 16:9 HDTV In Manchester versucht Darren McMullen herauszufinden, was man tun muss, um bei Europas größtem Treffen von My-Little-Pony-Fans akzeptiert zu werden. Die Bronies zählen Millionen von Mitgliedern, die meisten davon zwischen 16 und 25 Jahre alt - und männlich! Nachdem McMullen herausgefunden hat, was erwachsene Männer an diesen bunten Ponys finden, geht es zum Near Death Festival im Norden Spaniens, wo er an seiner eigenen Beerdigung teilnehmen wird. Und zu guter Letzt wird er bei einem Heavy-Metal-Festival in Schweden zusammen mit einer kriegsbemalten Band vor 6000 Viking-Metal-Fans auf der Bühne stehen. Originaltitel: Outsiders With Darren McMullen