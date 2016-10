National Geographic People 08:25 bis 09:10 Show Bulloch Family Ranch Ärger im Anmarsch CDN 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Rusty nimmt einen Nebenjob bei seinem Schwiegervater an, um genug Geld für die weiter wachsende Familie zu erwirtschaften. Dummerweise hat sich sein Pflegesohn Wilson entschlossen, Rusty dabei zur Hand zu gehen, und sorgt für jede Menge Trubel. Ciara steht unterdessen eine schwere Entscheidung bevor: Soll sie ihr Baby behalten oder zur Adoption freigeben? Die junge Mutter wendet sich an Amanda und Pastor Walter, die ihr mit wertvollen Ratschlägen zur Seite stehen. Den letzten Anstoß für Ciaras Entscheidung gibt dann aber Wilson... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bulloch Family Ranch

