National Geographic Wildlife 04:55 bis 05:40 Dokumentation Amerikas Nationalparks Yosemite SIN 2011 2016-10-15 22:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Rund drei Millionen Besucher strömen jedes Jahr in Kaliforniens Yosemite-Nationalpark - und das aus gutem Grund: Reißende Wasserfälle stürzen aus mehreren hundert Metern in die Tiefe, rotbraune Riesenmammutbäume ragen hoch in den Himmel, markante Granitfelsen prägen das Landschaftsbild. "Amerikas National Parks" erkundet dieses faszinierende Ökosystem und stellt seine wilden Bewohner wie Bären, Wölfe oder Rotluchse vor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: America's National Parks