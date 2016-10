National Geographic Wildlife 22:35 bis 23:25 Dokumentation Wildes Sumpfland Die Okefenokee-Sümpfe GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Eine schwarze Wasserfläche erstreckt sich so weit das Auge reicht, geschmückt mit Tausenden von Seerosen und umsäumt von moosbehangenen Zypressen. Das dunkle Wasser ist glatt wie ein Spiegel - nur gelegentlich unterbrochen von den Konturen eines dahinziehenden Alligators ... Der Okefenokee-Sumpf befindet sich an der Grenze zwischen Georgia und Florida - eine einzigartige und weitgehend unberührte Wildnis, die einen der letzten Rückzugsräume für viele wilde Tiere darstellt. Hier finden u.a. Schwarzbären, Weißwedelhirsche und Riesen-Salamander eine letzte Heimat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Swamplands Regie: Daniela Pulverer Drehbuch: Kathryn Pasternak Kamera: John Waters