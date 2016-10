National Geographic Wildlife 10:35 bis 11:20 Reportage Notruf Hund - Einsatz für Cesar Simons Attacke USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Sandys Bulldoggen-Terrier-Mischling Simon hat eine besorgniserregende Verhaltensstörung. Er fällt nicht nur andere Hunde an, sondern hat es besonders auf Schweine abgesehen. Hundeflüsterer Cesar nimmt sich dem Fall an und es dauert nicht lange, bis er selbst Zeuge von Simons Attacken wird. Denises Tibet-Terrier Schnoopy verhält sich hingegen aggressiv gegenüber ihrem Ehemann Randy. Cesar erkennt sofort das Problem: Aus der Diskrepanz zwischen der Sanftheit von Denise und der Anspannung von Randy hat Schnoopy einen extremen Beschützerinstinkt entwickelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar to the Rescue

