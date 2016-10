National Geographic Wildlife 08:55 bis 09:45 Dokumentation Wild 24: Ein Tag in der Wildnis Südsee: Kampf im Paradies NZ 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Südsee gilt als ein Paradies wie aus dem Bilderbuch. Doch der erste Eindruck täuscht. Auch hier kämpft die Tierwelt tagtäglich ums Überleben - sei es an Land oder unter Wasser. "Wild 24: Ein Tag in der Wildnis" dokumentiert das Leben in dieser Region und zeigt, was hier innerhalb von 24 Stunden alles passiert. Zu den Protagonisten dieser Folge gehören unter anderem eine frisch geschlüpfte Schildkröte auf ihrer gefährlichen Wanderschaft ins Meer sowie ein Seehundbaby, das hungrig auf seine Mutter wartet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild 24

