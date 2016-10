National Geographic Wildlife 05:05 bis 05:50 Dokumentation Der unglaubliche Dr. Pol Dr. Strangeglove USA 2015 2016-10-17 22:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Das Personal von "Pol Vet Services" erlebt immer wieder kuriose Fälle - und das ist bei über 19.000 Patienten letztlich auch kein Wunder. Dieser Tage häufen sich die ungewöhnlichen Vorkommnisse allerdings: Unter anderem beschäftigt Dr. Pol ein Pferd mit einem Peniskarzinom, während Dr. Brenda Vaginal-Polypen am Geschlechtsteil einer Beagle-Hündin untersucht. Auch Dr. Emily hat alle Hände voll zu tun. Die Neue im Team muss sich beispielsweise um ein entstelltes Kalb kümmern, das ohne Anus zur Welt kam. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Incredible Dr. Pol