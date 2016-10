Kinowelt 01:00 bis 02:30 Komödie Eine verrückte Reise durch die Nacht USA 1988 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der nerdige Winston hat Glück: Aufgrund einer verlorenen Wette muss das beliebteste Mädchen der Schule mit ihm auf den Schulball gehen. Doch auf dem Weg zum Ball verfahren sie sich und landen in einer sehr gefährlichen Ecke von Los Angeles. Als Winston Stunden später in einer düsteren Gasse erwacht, kann er sich kaum noch daran erinnern, was passiert ist. Nur eines weiß er: Sein Wagen ist weg und von Tara keine Spur. Um sie wieder zu finden, muss er irgendwie die Geschehnisse der letzten Stunden rekonstruieren. Auf seiner Suche trifft er in einer Kneipe die Prostituierte Rhonda, die ihm erzählt, dass er Tara im Drogenrausch für 1500 Dollar an einen Zuhälter namens Tito verkauft habe. Winston setzt nun alles daran, Tara wieder zu befreien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Keanu Reeves (Winston Connelly) Lori Loughlin (Tara Mitchell) Theresa Saldana (Rhonda) Trinidad Silva (Tito) Suzanne Snyder (Lisa) Morgan Lofting (Mutter) Gwil Richards (Vater) Originaltitel: The Night Before Regie: Thom Eberhardt Drehbuch: Gregory Scherick, Thom Eberhardt Kamera: Ron García Musik: Mark Davis