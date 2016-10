Kinowelt 22:10 bis 23:00 Abenteuerserie Camelot: Die lange Nacht Folge: 7 Die lange Nacht CDN, GB, IRL, USA 2011 16:9 Merken In der modernisierten Version der Artus-Sage kämpfen im England des 5. Jahrhunderts die machthungrige Morgan und der junge König Arthur um die Vorherrschaft über Camelot. Nach dem Tod von König Uther droht Großbritannien das Chaos. Zauberer Merlin bringt Uthers unbekannten Sohn, den ungestümen Arthur auf den Thron. Doch seine Halbschwester Morgan will die Krone um jeden Preis. Ein brutaler Machtkampf entbrennt. Arthurs einziger Lichtblick auf Schloss Camelot ist die schöne Guinevere. Doch die ist bereits mit seinem treuen Gefolgsmann Leontes verheiratet. Folge 7: Obwohl sein Bruder Kay ihn davon abzubringen sucht, folgen Arthur und sein enger Kreis Morgans Banketteinladung, die als Zeichen der Versöhnung gelten soll. Während der ausgelassenen Feier, wird Pendragon von einem vermeintlichen Gegner angegriffen. Merlin vermutet jedoch, dass Morgan gemeinsam mit ihrer Nonne Sybil hinter dem Angriff steckt. Er offenbart Königin Igraine, dass Morgan ihren eigenen Vater umgebracht hat, bittet sie aber dem König nichts davon zu erzählen. Morgan belauscht indes Arthurs Liebesgeständnis gegenüber Guinevere und glaubt damit, den Schlüssel zu seiner Vernichtung gefunden zu haben. In Gestalt von Igraine mischt sie sich unter den königlichen Trupp und lässt die wahre Königin als Gefangene in ihrer Burg zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Fiennes (Merlin) Jamie Campbell Bower (König Arthur) Tamsin Egerton (Guinevere) Peter Mooney (Kay) Philip Winchester (Leontes) Eva Green (Morgan) Diarmaid Murtagh (Brastias) Originaltitel: Camelot Regie: Mikael Salomon Drehbuch: Steve Lightfoot Kamera: Joel Ransom Musik: Jeff Danna, Mychael Danna Altersempfehlung: ab 12