Kinowelt 20:15 bis 22:10 Thriller Stavisky F, I 1974 16:9 20 40 60 80 100 Merken Mit unwiderstehlichem Charme und einigem Talent gelingt es Serge Alexandre alias Stavisky, Sohn eines jüdischen Zahnarztes, im Frankreich der 1920er und 30er Jahre ein florierendes Finanzimperium auf nicht ganz legale Beine zu stellen. Freunde aus Industrie und Politik helfen ihm dabei. Als Stavisky 1934 mit nur 48 Jahren unter ungeklärten Umständen ums Leben kommt, sind es dann auch genau diese Freunde deren Leben und Karriere durch das Auffliegen seiner windigen Geschäftsmethoden bedenklich ins Wanken geraten. "Regisseur Alain Resnais ('Das Leben ist ein Chanson') inszenierte das Zeitporträt in betörend kühlen Art-déco-Bildern." (Quelle: Cinema.de) "Meanwhile, despite its mystifications, 'Stavisky' is one of the most rewarding films I've seen this year - and also one of the most intelligent." (Quelle: The New York Times) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Paul Belmondo (Serge Alexandre Stavisky) François Périer (Albert Borelli) Anny Duperey (Arlette Stavisky) Michael Lonsdale (Dr. Mézy) Roberto Bisacco (Montalvo) Claude Rich (Bonny) Charles Boyer (Baron Raoul) Originaltitel: Stavisky... Regie: Alain Resnais Drehbuch: Jorge Semprùn Kamera: Sacha Vierny Musik: Stephen Sondheim