Kinowelt 07:45 bis 09:20 Drama Live! USA 2007 16:9 20 40 60 80 100 Merken Um die Quote ihres schwächelnden TV-Senders wieder nach oben zu pushen, würde Programmdirektorin Katy Courbet einfach alles machen. Live-TV boomt, also braucht sie eine neue, spektakuläre Show. Als ein Mitarbeiter nur zum Spaß russisches Roulette vorschlägt, ist Katy begeistert. Das Konzept ist denkbar einfach: 6 Kandidaten - eine Kugel. Wer überlebt, bekommt 5 Millionen Dollar. Zunächst halten sie alle für verrückt, aber Katy lässt sich nicht aufhalten. Zielstrebig räumt sie zuerst die moralischen und anschließend alle juristischen Hürden aus dem Weg. Und so stehen sich am Ausstrahlungstag von LIVE! sechs Menschen mit einem geladenen Revolver gegenüber. Nervenzerreißende Mockumentary mit Shooting-Star Eva Mendes als ebenso attraktive wie skrupellose TV-Chefin, die für die Quote buchstäblich über Leichen geht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eva Mendes (Katy) David Krumholtz (Rex) Rob Brown (Byron) Katie Cassidy (Jewel) Jeffrey Dean Morgan (Rick) Jay Hernandez (Pablo) Eric Lively (Brad) Originaltitel: Live! Regie: Bill Guttentag Drehbuch: Bill Guttentag Kamera: Stephen Kazmierski Musik: Phil Marshall Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 220 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:11

Seit 73 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 08:30 bis 09:45

Seit 40 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:45 bis 09:40

Seit 25 Min.