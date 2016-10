Disney XD 13:00 bis 13:20 Comedyserie Pair of Kings - Die Königsbrüder Die Königs-Köche USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Brady und Boomer vergraulen den Chef-Koch der Schlossküche und er kündigt. Außer dem Koch kann aber niemand das Spezial-Gulasch zubereiten, das ein riesiger Oger alle 10 Jahre verlangt, um nicht die Insel zu verwüsten. Die Könige laden einen Promikoch aus dem Fernsehen ein, welcher sich als Betrüger entpuppt, der nicht kochen kann. Es gelingt den Königen jedoch, den Oger mit Boomers Unterwäsche außer Gefecht zu setzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Geno Segers (Mason) Kelsey Chow (Mikayla) Mitchel Musso (Brady) Ryan Ochoa (Lanny) Dwight Howard (The Cook) Brian R. Norris (Spatula Jones) Raymond Ochoa (Young Lanny) Originaltitel: Pair of Kings Regie: Robbie Countryman Drehbuch: Dan Cross, David Hoge